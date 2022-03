Morre mulher que teve 90% do corpo queimado em incêndio, em Parauapebas

Morreu na manhã desta terça-feira (15) a mulher identificada como Talita Aline da Silva Jansen, de 32 anos, esposa de Raimundo Nonato Jansen, 62. O casal teve a quitinete onde morava totalmente destruída durante um incêndio, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no sudeste do Pará, na última segunda-feira (14). Um vazamento de gás teria provocado o incidente.

No momento do acidente, segundo as testemunhas, o casal estava dormindo. Talita e Raimundo não teriam conseguido sair a tempo de ser atingidos pelo fogo. Eles ficaram gravemente feridos. Chegaram a ser socorridos para o Hospital Geral de Paragominas. Devido ao agravamento do estado de saúde do casal, foi preciso realizar a transferência para Belém.

Talita teve 90% do corpo atingindo pelas chamas, e os dois rins paralisados. Ela não resistiu e morreu nesta terça. O estado de saúde do companheiro dela não foi informado.

Na internet, a família de Talita está realizando uma campanha para arrecadar fundos e realizar o traslado do corpo para São Luís Gonzaga, no Maranhão, de onde a mulher era natural. Quem quiser ajudar, pode transferir o dinheiro para o PIX: 94992065035, em nome de Claudilene Cardoso Ribeiro.