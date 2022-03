Explosão assusta moradores da avenida Perimetral na tarde desta terça; veja

Moradores que vivem no entorno da avenida Perimetral, em Belém, relataram terem ouvido uma forte explosão, na tarde desta terça-feira (15), que teria acontecido em uma área de envazamento de nitrogênio da Eletronorte. Segundo as testemunhas, várias casas foram atingidas e foi possível perceber também um tremor de terra.

Imagens que começaram a circular nas redes sociais mostram um cenário de incêndio no local. Por conta do incidente, o odor de fumaça é forte no local. Ainda não se sabe o que teria provocado a explosão e o incêndio. Um morador contou que na casa da mãe dele três janelas ficaram quebradas com o impacto. Um cilindro que seria de hidrongênio também foi encontrado no local e teria sido arremessado pela força da explosão.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu estão no local.

