Cerca de 20 casas foram comprometidas com explosão na Terra Firme

Pelo menos 20 casas foram afetadas após a explosão de cilindros de nitrogênio na sede da Eletronorte, no bairro da Terra Firme, nesta terça-feira (15), em Belém. Na atualização mais recente, ao menos seis pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM0) do Pará e pelo Samu 192. O capitão Jociclei Resende, oficial de área do CBM, deu mais detalhes sobre o caso:

Um escritório que fica perto do local do acidente tinha materiais inflamáveis e acabou gerando outro incêndio, rapidamente controlado. Os bombeiros seguem analisando os estragos causados pelos cilindros que voaram após a explosão e danificaram imóveis e até ônibus. Nas redes sociais, várias pessoas comentam os estragos e o susto com o estrondo.

O capitão dos bombeiros explicou a situação, afirmando que o grupamento tomou conhecimento de apenas uma explosão numa estação de envase de nitrogênio.

"Depois [da explosão] houve incêndio numa edificação adjacente, na qual existiam materiais de escritório. O fogo foi contornado, fizemops o resfriamento dos cilindros restantes para evitar nvoas explosões e, agora, estamos apurando as consequências da vizinhança", relatou o capitão Jocilei.

Ainda segundo o oficial, até agora, nas duas ruas adjacentes, o prejuízo foi localizado. O impacto atingiu as passagens Belo Horizonte e Univeral. Entretanto, mão foi prejuízo que comprometesse globalmente as residências. E também não houve registro de mortes. Por volta das 16h30, os bombeiros faziam o levantamento dos danos nas residências e de rescaldo com resfriamento do local da explosão, no interior da Eletronorte.

"Casa comprometidas, pelo menos umas 20. Inclusive, em algumas delas, encontramos o cilindro inteiro no interior delas. Que vieram pelo telhado. Para se ter uma noção do tamanho da da explosão. Poderia ter sido uma tragédia muito maior. Na Eletronorte, pelo que apuramos, não tem ninguém desaparecido. Na hora da explosão, o local se encontrava vazio. Não teve nenhuma vítima na Eletronorte", detalhou o capitão.

Nota dos bombeiros

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que foram acionados para a ocorrência de um incêndio em um depósito da empresa Eletronorte. "As chamas já foram controladas pelos militares. A Defesa Civil está fazendo o levantamento de quantas casas foram atingidas na explosão. Seis pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local", comunicaram, em nota.