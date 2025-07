Dupla é presa em flagrante com crack e maconha em Canaã dos Carajás

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos na manhã desta terça-feira (22) em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Durante a ação, que foi realizada após denúncias de moradores, os policiais militares ainda apreenderam aproximadamente 1,4 kg de entorpecentes do tipo crack e maconha.

Os policiais do 23º Batalhão de PM receberam a denúncia sobre a comercialização de entorpecentes em uma residência e foram ao endereço verificar, constatando o crime.

“Foram feitas diligências até o endereço indicado e, ao chegarmos lá, encontramos dois homens consumindo algo semelhante ao crack. Após ser feita a abordagem e busca pessoal, encontramos com eles 810g de uma pedra aparentando ser crack, e uma barra de aproximadamente 525g de uma substância parecida com maconha, além de uma quantia em dinheiro de R$121 e duas balanças de precisão”, relatou o capitão Guimarães, subcomandante do 23º BPM.

Após a conclusão da ocorrência, os dois suspeitos e o material apreendido foram apresentados em uma Delegacia do Município, onde foram tomadas as providências legais perante o caso concreto.

De acordo com o capitão Guimarães, o policiamento na área tem resultado em várias outras apreensões e redução de ilícitos.

“A Polícia Militar, de forma ampla, trabalha com dados e estatística, pois assim a Instituição consegue demarcar melhor as áreas de atuação. Aqui no 23º BPM utilizamos com frequência o mapeamento da mancha criminal, sobretudo o Disque-Denúncia. Essas são informações em que a população nos aciona relatando sobre possíveis casos ou ocorrências, fazendo com que nosso efetivo intensifique as rondas ostensivas em determinados locais onde porventura a gente pode acabar se deparando em situações flagranciais de algum crime. Assim, agimos de maneira imediata para cessar tal delito”, destacou.