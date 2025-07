Jovem é encontrado morto com mãos e pés amarrados em Tomé-Açu

O corpo de um jovem identificado como Alex Silva foi encontrado em avançado estado de decomposição e sinais de tortura em Tomé-Açu, no nordeste do Pará, nesta terça-feira (22). Segundo as informações iniciais, a vítima estava com as mãos e pés amarrados em uma área de mata de um ramal conhecido como antigo “Clube dos Vinte”, nas proximidades de uma universidade, na PA-140.

Conforme os relatos preliminares, a vítima foi encontrada no final da tarde. Além de estar amarrado, o cadáver ainda apresentava lesões no rosto e perfurações pelo corpo, indicando que ele pode ter sido morto com o uso de arma de fogo. Os moradores acionaram a Polícia Militar e a Polícia Civil para verificarem a situação e os agentes constataram o crime, que possui características de execução.

Após a coleta de evidências e testemunhos, a PC acionou a Polícia Científica, que realizou a perícia e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda de acordo com os relatos, Alex seria morador de Ipixuna do Pará. Por ser uma área de mata, não havia câmeras de segurança no local para auxiliar na apuração das circunstâncias do crime ou quantos suspeitos estariam envolvidos. As autoridades policiais trabalham para descobrir a motivação para o assassinato de Alex.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.