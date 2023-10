Presidente Lula publica apelo em defesa das crianças israelenses e palestinas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou em seus perfis nas redes sociais um apelo em defesa das crianças palestinas e israelenses. No texto, ele pede ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e à comunidade internacional, que usem todos os recursos necessários para “pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no Oriente Médio”.

No comunicado, o petista defende a liberação das crianças reféns do Hamas e que Israel cesse o bombardeio na Faixa de Gaza para que as famílias consigam deixar o local.

“É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente um cessar-fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas”, diz Lula.

“O Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará aos esforços para que cesse de imediato e em definitivo o conflito. E continuará trabalhando pela promoção da paz e em defesa dos direitos humanos no mundo”, continuou.