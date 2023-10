Há brasileiros entre os reféns do grupo terrorista Hamas, afirma Israel

Brasileiros estão entre os reféns do grupo terrorista Hamas em Gaza. A informação foi dada nesta quarta-feira (11) pelo porta-voz do Ministério da Defesa de Israel, Jonathan Conricus. Após o ataque do Hamas, o governo brasileiro, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, confirmou oficialmente a morte de dois cidadãos do país, que também tinham a cidadania israelense: Ranani Nidejelski Glazer e Bruna Valeanu, ambos de 24 anos.

Além disso, conforme o Itamaraty, a brasileira Karla Stelzer Mendes, que estava no festival de música eletrônica Universo Paralello, alvo dos terroristas, segue desaparecida. Mas, ainda não há confirmação de que ela esteja entre os reféns do Hamas.

"Há (entre os reféns) norte-americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, brasileiros, argentinos e ucranianos", declarou Jonathan Conricus.