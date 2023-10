Unicef alerta para rápida degradação humanitária no Oriente Médio

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) emitiu alerta nesta terça-feira (10), para a rápida degradação da situação humanitária na guerra do Hamas em Israel. A organização pediu segurança para os trabalhadores humanitários que atuam na região no socorro a crianças e suas famílias.

VEJA MAIS

A diretora-executiva do Unicef, Catherine Russel, disse que, no cenário de guerra, as crianças são as que mais sofrem e, diante disso, exigiu a libertação imediata de crianças sequestradas pelo Hamas e demonstrou preocupação com o cerco à Faixa de Gaza, decretado por Israel.

Além disso, Russell pediu que os trabalhadores humanitários possam oferecer às crianças e suas famílias o acesso seguro a serviços e bens que podem salvar vidas. Há preocupação do Unicef sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica e o bloqueio do acesso de água, alimentos e combustível na Faixa de Gaza.

A representante do Unicef destacou que "nada justifica o assassinato, a mutilação ou o rapto de rapazes e moças, o que constituem graves violações de direitos, o que a instituição condena sem reservas".

"Menos de 72 horas após o início da terrível violência em Israel, os relatórios mostram que as graves violações dos direitos das crianças são generalizadas. Muitas foram mortas ou feridas, enquanto outras foram expostas à violência", apontou a diretora do Unicef.