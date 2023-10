Homem é bombardeado por Israel ao tentar atravessar fronteira; vídeo

O governo de Israel informou, nesta terça-feira (10), ter matado integrantes do grupo terrorista Hamas que tentavam ultrapassar a fronteira para entrar no país. Um deles foi atingido por um disparo de míssil, conforme mostram imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa Israelense. Assista (imagens fortes):

VEJA MAIS

Nas cenas, é possível ver a silhueta de um homem se arrastando no chão para tentar entrar na região israelense. No entanto, antes mesmo de chegar perto, é atingido pelo projétil.

Ainda segundo o Ministério de Defesa, dois outros extremistas tentaram atacar cidadãos israelenses na praia de Zikim, no sul de Israel, mas militares israelenses os mataram.

Faixa de Gaza

Israel reuniu mais de 100 mil soldados próximo à Faixa de Gaza, localidade de onde partem os ataques do grupo Hamas com os quais o país enfrenta um conflito armado desde o último sábado (07). A guerra entre Israel e o Hamas entrou no quinto dia nesta terça-feira (05), totalizando mais de 1,7 mil mortos e 7,5 mil feridos na Faixa de Gaza, Cisjordânia e Israel.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)