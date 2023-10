Dois líderes do Hamas morrem em ataques que seguem em Gaza e Tel Aviv

Jawad Abu Shammala e Zakaria Abu Maamar, membros do gabinete político do grupo extremista Hamas, morreram após ataques aéreos de Israel à Faixa de Gaza. Os dois estavam em Khan Younis, no sul do território.

Confrontos entre Israel e Hamas têm se tornado cada vez mais violentos desde sábado (7), quando o grupo atacou por céu e por terra o território israelense.

A informação foi confirmada à agência de notícias Reuters por uma liderança do Hamas. Por outro lado, autoridades militares israelenses atestaram que Abu Shammala e Abu Maamar tinham sido atingidos durante a noite.



Alerta do Hamas

Enquanto isso, o Hamas alertou civis israelenses que deixem a cidade de Ashkelon, ao norte da Faixa de Gaza, até as 17h (11h de Brasília).

Abu Ubaida, porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Ubaida, afirmou que os residentes da região portuária, ao norte de Gaza, devem deixar o local, mas não deu mais detalhes.

No mesmo horário, em vários locais de Tel Aviv, capital israelense, são ouvidas explosões de mísseis. Ao que tudo indica, são foguetes que atingem o “domo de ferro”, sistema anti-mísseis de Israel.

