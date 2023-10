Guerra entre Israel e Hamas: hospital subterrâneo é preparado com 2 mil leitos

Em meio ao conflito entre Israel e o grupo Hamas, o Rambam Health Care Campus, localizado na cidade de Haifa, 90 km à norte da capital, Tel Aviv, anunciou que está preparando seu estacionamento subterrâneo de três andares para ser um "hospital fortificado". A iniciativa é uma medida preventiva diante do agravamento da situação e visa acomodar os feridos durante a guerra.

O Hospital de Emergência Subterrâneo Fortificado Sammy Ofer, como é chamado, será a maior unidade médica subterrânea do mundo e terá capacidade para dois mil leitos, podendo abrigar até 8 mil pessoas, incluindo pacientes, equipes médicas, pessoal administrativo e familiares. Inicialmente, o local era utilizado como estacionamento coberto para cerca de 1,4 mil veículos. As informações são de O Globo.

O diretor-geral do Rambam Health Care Campus, Michael Halberthal, destacou que a ativação do hospital subterrâneo ocorreu após conversas com o ministro da Saúde, Moshe Arbel. A estrutura deve estar pronta para operar a partir desta terça-feira (10).

Hospital-bunker durante a Segunda Guerra do Líbano, em 2006, com o grupo o Hezbollah. (Foto: Michael Kamber/The New York Times)

A decisão de adaptar o bunker para fins hospitalares foi pensada para ser independente de recursos externos, como eletricidade, água e oxigênio, e pode operar de forma autossuficiente por até 35 dias, um período aproximado de duração da Segunda Guerra do Líbano, em 2006, com o grupo Hezbollah.

O reforço do sistema de saúde se faz necessário devido aos temores de combates terrestres na região de Gaza e da possível entrada do Hezbollah no conflito, ao lado do Hamas. O número oficial de mortes relacionadas ao conflito já ultrapassou a marca de 1,5 mil pessoas.

(*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)