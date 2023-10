Namorada de brasileiro morto em Israel posta homenagem: 'Você salvou a minha vida'

A namorada de Ranani Nidejelski Glazer, brasileiro morto durante os ataques a Israel, no último sábado (7), fez um post em homenagem ao jovem nas redes sociais. "Sei que você ainda tinha muitos sonhos que queria realizar, e eu te juro que estaria com você em cada um deles", escreveu Rafaela Treistman.

O casal estava em uma rave junto com um amigo, quando homens armados do Hamas cercaram o local onde acontecia o festival e lançaram granadas contra os civis. O local fica em território israelense. A festa acontecia em uma área a 20 quilômetros da Faixa de Gaza, centro do conflito entre o Hamas e Israel.

Os três tentaram se esconder em um abrigo quando começou o ataque, mas, ao deixarem o bunker, Rafaela e o amigo notaram que Ranani já não estava entre eles. Na segunda-feira (9) ele foi encontrado morto.

"Eu sou muito grata por ti meu amor, meu anjo eu te agradeço tanto pelo carinho, por me fazer sentir feliz, por cuidar de mim, por me proteger, até quando estávamos prestes a morrer você não falhou em me acolher, em me acalmar. Eu devo a você a minha vida, você salvou a minha. Se tem um herói nessa história toda, esse herói é você", finalizou Rafaela.