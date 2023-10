Embaixador de Israel no Brasil espera que governo lidere condenação ao Hamas

Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil, comunicou que espera que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidere uma “forte” condenação internacional contra o Hamas.

O Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas). “O Brasil é um país importante na arena internacional. Esperamos que o Brasil lidere uma condenação muito forte contra as ações terroristas do Hamas, para que ninguém mais pense em fazer isso”, disse em entrevista ao jornal O Globo publicada nesta terça-feira (10).

O grupo extremista Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel em 7 de outubro. As forças israelenses responderam com bombardeios em alvos na Faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou no último domingo (8) guerra ao Hamas e falou em destruir o grupo.

“Pedimos ao governo brasileiro para olhar a realidade e definir organização [Hamas] como realmente terrorista. E também que entenda que temos o direito de nos defender”, afirmou Zonshine.

Historicamente, o Brasil classifica uma organização como “terrorista” se ela for considerada como tal pela ONU. Daniel Zonshine disse que as autoridades israelenses estão em contato com o Brasil para facilitar a repatriação de brasileiros. “Esperamos que a saída de brasileiros que queiram voltar ao Brasil ocorra o mais rápido possível”, afirmou

