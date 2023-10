R70: 'Essa batalha não terminará até que eliminemos nosso inimigo', diz primeiro-ministro de Israel

Pela paz

O Cristo Redentor, no Rio, recebeu ontem projeção da palavra “paz” em solidariedade às vítimas do conflito entre Israel e Hamas.



Ladrões miram cabos

Durante o 1º semestre de 2023, 2,89 milhões de metros de cabos de telecomunicações foram roubados ou furtados no Brasil.

(J.Bosco)

"Essa batalha não terminará até que eliminemos nosso inimigo.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sobre a ofensiva do grupo terrorista Hamas. Sem mencionar uma possível invasão por terra da faixa de Gaza, ele se pronunciou ontem.

SAÚDE

MUDANÇAS



Passado o Círio, o governo do Pará executa as mudanças que já vinha alinhando na área da saúde. Sai o secretário de Saúde, Romulo Rodovalho, que deixa a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e também o Pará. Ele retorna para sua cidade natal, Brasília, onde assumirá a representação do governo do Estado do Pará.



RETORNO



Beto Salame (PP), que ocupava a função, retorna para Belém, onde assumirá nova função. Já a nova titular da Sespa será Ivete Vaz, atual diretora-geral do Hospital Ophir Loyola e que já passou por outras instituições de saúde no primeiro mandato do governador Helder Barbalho. Ela será substituída no Ophir Loyola pelo médico João de Deus, que já integra os quadros da instituição.

LIXO

CONSÓRCIOS



Esperado para ontem no Diário Oficial, o resultado da habilitação dos consórcios concorrentes na disputa para cuidar do lixo de Belém ainda não foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), que em pleno sábado (7) realizou uma sessão pública para abertura dos envelopes e conferência de documentação das empresas.



PRESSA



O corre se deu após a sentença da desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, de que o processo licitatório poderia continuar. A licitação havia sido questionada judicialmente por uma empresa, por possíveis equívocos no edital. Nove empresas integram os três consórcios que se habilitaram ao desafio de coletar e tratar o lixo da capital, sendo que duas delas, do “Consórcio Gestor de Resíduos de Belém”, encontram-se em recuperação judicial.



EMPRESA



Entre as diversas empresas de serviços de limpeza e/ou infraestrutura, a Terraplena Ltda., que já presta serviços para a Prefeitura Municipal de Belém, também é integrante de um dos consórcios inscritos na disputa.

SINAL

LENTO



Enquanto mais seis bairros centrais de Belém preparam a estrutura para começar a receber a internet 5G, esses mesmos bairros – Batista Campos, Campina, Nazaré, Reduto, Umarizal e São Brás – sentiram o aumento de pessoas na cidade por ocasião da semana do Círio, que além de impactar a rede hoteleira de Belém, causou lentidão e sucessivas quedas do sinal de internet móvel. O problema no serviço foi sentido de forma mais intensa na noite de sábado e na manhã de domingo, por várias pessoas que tentavam publicar fotos e vídeos das romarias.



FASE



Até o momento apenas uma operadora se manifestou, reconhecendo o problema da queda frequente do sinal local, e ressaltando que a operação ainda não está em 5G. O que está ocorrendo no momento é a fase inicial da expansão da rede, que chegará gradativamente a outras áreas de Belém, na medida em que houver a liberação de novas áreas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Espera-se que todas essas liberações e a implantação ocorram bem antes da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), quando o número de transmissões de Belém será muito maior.

ANS

CÂNCER

Em reunião extraordinária, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a incorporação ao rol de procedimentos cobertos por planos de saúde dois tratamentos para câncer. Agora estão contemplados também os medicamentos para câncer de pele melanoma e câncer de endométrio, que terão sua cobertura obrigatória pelos planos de saúde a partir de novembro.

EM POUCAS LINHAS

► Chegou ontem a Belém a comitiva da Organização das Nações Unidas para conhecer os projetos que vão preparar a cidade para receber a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025. A agenda da comitiva não foi divulgada, mas os técnicos vão querer saber detalhes das obras que estão em planejamento, especialmente as de logística, mobilidade e hospedagem, que são as principais preocupações, já que a cidade deve receber mais de 50 mil pessoas durante o evento. A comitiva da ONU fica em Belém até sexta-feira (13).



► Mais de 100 cavalos da raça mangalarga marchador, vindos de cinco estados do país, participarão, em Belém, da Expopará 2023, até o próximo dia 15. Nos dias 12 a 14 os animais vão participar da segunda etapa do Circuito Norte e Nordeste de julgamento da raça. No sábado (14) o evento terá o leilão Elite Rural Raças, às 17h, com 15 exemplares de elite da raça mangalarga marchador, além de bovinos de corte e leite.



► Uma operação de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu, no final de semana, quase R$ 150 mil em bebidas sem nota fiscal, na orla de Juruti, no Baixo Amazonas. A mercadoria foi encontrada em quatro embarcações que atracavam na orla do município. As cargas apreendidas tinham bebidas para uma boa festa. Foram 11.970 cervejas em lata, 2.166 refrigerantes e 4.350 unidades de água mineral. Já os impostos e multas somaram mais de R$ 54 mil.



► A 2ª edição da “Roda de Conversa Mulheres Reais” vai ocorrer no próximo dia 17, na Donadelas House, em Belém. Será uma troca de experiências entre mulheres da Rede Feminina de Negócios.

► A semana, que começou ontem com pontos facultativos estadual e municipal pelo pós-Círio, pode terminar com o ponto facultativo, na sexta-feira (13), do pós-feriado de Nossa Senhora Aparecida. Os servidores já esperam ansiosos o Diário Oficial de amanhã. A conferir.