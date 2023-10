Guerra entre Israel e Hamas: tudo o que se sabe sobre o conflito ao vivo

Veículos destruídos são vistos no local da festa rave no kibutz de Re?im, no sul de Israel, perto da Faixa de Gaza, nesta terça-feira, 10 de outubro de 2023. Equipes de resgate encontraram ao menos 260 corpos no local onde era realizada a rave "Universo Parallelo", no último sábado, 07. A festa de música eletrônica foi criada no Brasil por Juarez Petrillo, pai do DJ Alok. A guerra entre Israel e o Hamas chegou ao quarto dia nesta terça-feira, 10. O número de mortes já ultrapassa a marca de 1.600. Foto: OHAD ZWIGENBERG/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO