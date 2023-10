Brasileiro desaparecido é encontrado morto após ataque em Israel

Nesta segunda-feira (9), o brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos, foi encontrado morto após o ataque do grupo Hamas contra o território de Israel no último sábado (7).

O brasileiro estava em uma rave com a namorada, Rafaela Treistman, e com o amigo, Rafael Zimerman, quando homens armados do grupo terrorista cercaram o local e lançaram granadas contra quem estava no local que fica em território israelense. A festa acontecia próxima à Faixa de Gaza, estreita que está no centro do conflito entre o Hamas e Israel.

Segundo Rafael Zimerman, o grupo de brasileiros tentou se esconder em um abrigo quando iniciou o ataque, mas ao deixarem o local, ele e Rafaela não conseguiram mais localizar Ranani Glazer. A morte do brasileiro foi divulgada pela Folha de São Paulo.

Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Ranani era um dos três brasileiros desaparecidos em Israel, onde vivia há sete anos e tinha cidadania israelense. Ele morava em Tel Aviv com amigos e trabalhava como entregador. O brasileiro chegou a prestar serviço militar no país.