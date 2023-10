Após ofensiva de Israel, Hamas se diz aberto a discutir trégua em conflito

O grupo terrorista Hamas anunciou, nesta segunda-feira (09), disposição para discutir uma trégua com Israel, alegando ter "alcançado seus objetivos". Um alto membro do Hamas, chamado Moussa Abu Marzouk, mencionou essa abertura durante uma entrevista à rede de notícias árabe Al Jazeera, afirmando que o grupo está disposto a considerar "algo desse tipo" e "todos os diálogos políticos", quando questionado sobre a possibilidade de um cessar-fogo.

A declaração surge após o Hamas ter emitido um aviso de que executaria um refém civil a cada novo ataque israelense a residências civis em Gaza, sem aviso prévio.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), o almirante Daniel Hagari, anunciou que as tropas israelenses retomaram o controle de todas as comunidades ao redor da Faixa de Gaza. Ele afirmou não haver mais confrontos em curso entre as FDI e o Hamas.