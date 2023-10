Três brasileiros continuam desaparecidos após ataques do Hamas em Israel

Três brasileiros permanecem desaparecidos após os ataques do grupo Hamas contra Israel. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O Itamaraty não divulgou oficialmente os nomes, mas a Embaixada de Israel no Brasil compartilhou a identidade de dois deles. Autoridades divulgaram o terceiro nome no início da noite de segunda-feira (9), Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, como sendo a terceira brasileira desaparecida em Israel, depois do ataque terrorista do Hamas, no último sábado (7).

Ranier Glazer, natural do Rio Grande do Sul, e Bruna Valeanu, do Rio de Janeiro, estavam em uma festa rave no sul de Israel, próxima à fronteira com a Faixa de Gaza, que foi alvo de um ataque no sábado (07). Segundo informações do jornal "The Times of Israel", ao menos 260 corpos foram encontrados no local.

Um dos desaparecidos é Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos, que possui cidadania israelense e reside em Israel há sete anos. Ele morava em Porto Alegre antes de se mudar e estudou no Colégio Israelita da cidade.

Karla estava no festival de música eletrônica Universo Paralello. Ranani também estava na festa com a namorada, Rafaela Treistman, e um amigo. Ele postou um vídeo nas redes sociais mostrando a fumaça e o som dos foguetes, relatando a situação de apreensão vivida durante o evento.

"Cara, eu juro que essa situação não tem como inventar. No meio da rave, a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente tá num bunker agora, seguro. Vamos esperar dar uma baixada nisso, mas, cara, foi cena de filme agora, gente correndo, quilômetros, para achar um lugar pra se esconder, velho", disse.

Outra brasileira desaparecida é Bruna Valeanu, natural do Rio de Janeiro. A família está sem notícias dela desde o sábado.

Ela estava na festa com um grupo grande de amigos, brasileiros e israelenses. Durante o ataque, ela se separou das amigas e permaneceu com um amigo israelense chamado Liam.

A última comunicação com Bruna foi uma mensagem de localização em uma área perigosa, onde terroristas entraram armados em veículos. A família aguarda ansiosamente por notícias da jovem carioca. E entre as hipóteses menos piores, segundo a família, é que ela esteja entre os sequestrados pelos Hamas.