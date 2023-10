Prédios desabam em Gaza durante contra-ataque de Israel ao Hamas; vídeo

O terceiro dia de conflito entre Israel e Hamas foi marcado pelo contra-ataque da Força Israelense na Faixa de Gaza, nesta segunda-feira (09). Nas redes sociais, circulam vídeos de prédios atingidos e outros já no chão. Segundo a Força Aérea de Israel, um dos apartamentos dos edifícios era usado por integrantes do grupo extremista. O ataque ocorre após o atentado promovido pelo Hamas no último sábado (07), contra o território israelense, especificamente nas cidades próximas à Faixa de Gaza - fronteira entre os países.

VEJA MAIS

“O Hamas começou uma guerra contra Israel com o pior massacre de civis inocentes na história [...] É mais bárbaro e brutal que o ISIS. Nos deixem ser claros: Israel irá responder com determinação e forças aos ataques”, respondeu a Defesa de Israel.

Até o momento, o conflito indica cerca de 1,2 mil mortos, sendo desses, 700 em Israel; 493 na Faixa de Gaza e 7 na Cisjordânia. Entre os feridos, somam mais de 4,5 mil, em Israel e Palestina, além de mais de 100 civis feitos de reféns pelo Hamas.

Segundo o grupo extremista armado, quatro prisioneiros israelenses e seus sequestradores foram mortos em ataques israelenses desde o domingo (8).

Israel X Hamas

Israel foi alvo de ataques terroristas do Hamas no último sábado (07). O país teve mais de mil mortos e 4 mil feridos até o momento.

Os ataques, nomeados de “Operação Dilúvio de al-Aqsa”, foram realizados com foguetes e invasão de combatentes que abriram fogo contra prédios das forças de segurança. Dezenas de civis e militares também foram capturados como reféns.

Com o Egito, Israel mantém bloqueio contra a Faixa de Gaza- fronteira entre os países, dominada pelo Hamas desde 2007.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)