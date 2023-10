Gal Gadot pede doações para ONG de Israel, alvo de ataques terroristas: 'Precisamos do seu apoio'

Em meio aos ataques terroristas em Israel, iniciados no último sábado (07/10), a atriz israelense Gal Gadot, prestou apoio ao país nas redes sociais e pediu que seus fãs colaborassem com doações às vítimas de terrorismo. A estrela de Hollywood compartilhou uma imagem de um dos ataques, seguida do texto: “Israel está sob ataque e precisamos da sua ajuda” e o link da ONG 'Jewish Agency for Israel- North American Council', organização que está recolhendo apoio para atendimentos humanitários de vítimas de terrorismo.

A intérprete da super-heroína, “Mulher-Maravilha”, é natural de uma cidade próxima de Tel Aviv, alvo de ataques do Hamas. “Quem puder e estiver disposto a doar, a vida dessas pessoas mudou para sempre ontem. Eles perderam muito e precisam de ajuda. Só se você puder", complementou a celebridades.

No sábado (07/10), a artista já havia declarado apoio ao país. “Estou com Israel, você também deveria. O mundo não pode ficar em cima do mudo quando estes horríveis atos de terror estão acontecendo!”, escreveu na publicação.

Ataque a Israel

Israel foi alvo de ataques terroristas do Hamas (Palestina) no último sábado (07). O país, especificamente as cidades de Tel Aviv e Jerusalém, tiveram mais de mil mortos e 4 mil feridos até o momento.

Os ataques, nomeados de “Operação Dilúvio de al-Aqsa”, foram realizados com foguetes e invasão de combatentes que abriram fogo contra prédios das forças de segurança. Além disso, dezenas de civis e militares também foram capturados como reféns.

Junto ao Egito, Israel mantém bloqueio contra a Faixa de Gaza - fronteira entre os países, dominada pelo Hamas desde 2007.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Heloá Canali)