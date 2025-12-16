Capa Jornal Amazônia
Trump ordena bloqueio total de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela

Trump usou as redes sociais para acusar a Venezuela de roubar os Estados Unidos

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 16, que ordenou o bloqueio total de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela, além de designar o regime de Nicolás Maduro como uma organização terrorista estrangeira.

"A Venezuela está completamente cercada pela maior Armada já reunida na História da América do Sul. Ela só vai crescer, e o choque para eles será como nada que já tenham visto antes — até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros ativos que anteriormente nos roubaram", escreveu Trump na Truth Social.

Segundo ele, o regime de Maduro está usando petróleo de campos roubados para se financiar, além de práticas como terrorismo ligado ao tráfico de drogas, tráfico humano, assassinatos e sequestros.

"A América não permitirá que criminosos, terroristas ou outros países roubem, ameacem ou prejudiquem nossa Nação e, da mesma forma, não permitirá que um regime hostil tome nosso petróleo, terras ou quaisquer outros ativos, todos os quais devem ser devolvidos imediatamente", acrescentou Donald Trump.

O republicano ainda disse que os imigrantes ilegais venezuelanos nos Estados Unidos estão sendo "devolvidos rapidamente".

Palavras-chave

EUA

Venezuela

petroleiros

bloqueio

organização terrorista
