Número de mortes passa de 1,7 mil na guerra entre Israel e Palestina

Subiu para 1,7 mil o número de mortes entre israelenses e palestinos no 4° dia de guerra entre os países, iniciada no último sábado (07). Segundo o governo de Israel, mais de 900 cidadãos israelenses foram mortos e 2,6 mil ficaram feridos. Os dados foram divulgados pela manhã desta terça-feira (10), pela embaixada de Israel no Brasil. Já na Palestina, aproximadamente 787 pessoas morreram e 4,9 mil estão feridas. Mil e quinhentos corpos de integrantes do Hamas foram encontrados em território israelense, segundo autoridades.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Impacto da guerra entre Israel e Hamas na economia brasileira depende da ação de grandes potências, diz economista]]

Até o momento, são mais de 1,7 mil mortos e 7,5 mil feridos na Faixa de Gaza, Cisjordânia e Israel. Ainda nesta terça-feira (10), Israel bombardeou Gaza e o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu anunciou bloqueio total à região dominada pelo Hamas, incluindo corte de luz, água e entrada de comida.

Brasileiros em Israel

Ao todo, 2.227 mil brasileiros realizaram inscrição no processo de repatriação ao Brasil, segundo a Embaixada Brasileira em Tel Aviv. O primeiro voo de resgate da Força Aérea Brasileira decolou terça-feira (10), com 211 brasileiros em áreas de conflito em Israel.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o voo decolou do aeroporto internacional de Tel Aviv às 20h12 (14h12 no horário de Brasília. O Itamaraty também informou que mais cinco voos de resgate estão planejados até o próximo domingo (15).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)