Líder do Irã, Khamenei, nega envolvimento do país no ataque do Hamas contra Israel

Nesta terça-feira (10), o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, negou que o país estivesse envolvido no ataque do Hamas a Israel, mas elogiou a ofensiva que resultou em mais de 900 mortos. Durante o discurso, realizado em uma academia militar em Teerã, ele reforçou o apoio iraniano aos palestinos durante o atual conflito.

“É evidente que defendemos a Palestina e defendemos as suas lutas. Nós beijamos os rostos e os braços dos promotores [do ataque] e dos corajosos jovens palestinos. Mas aqueles que dizem que o trabalho foi realizado por não palestinos não conhecem a nação palestina e estão cometendo um erro”, acrescentou.

Khamenei descreveu a ofensiva do Hamas como um “ato corajoso e altruísta” em resposta aos crimes do “inimigo usurpador”, referindo-se a Israel. Ele também criticou Israel por se apresentar como vítima após o ataque, chamando isso de um “erro de cálculo” e um pretexto para multiplicar seus próprios crimes.

As autoridades relataram mais de 900 mortos e 2,7 mil feridos desde o início da ofensiva do Hamas, lançada no sábado (7). Enquanto isso, o último balanço do Ministério de Saúde contabilizou mais de 800 mortes devido aos bombardeios e ataques de Israel na Faixa de Gaza.

