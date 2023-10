Governo contrata ônibus para retirar brasileiros que estão na Faixa de Gaza

O Governo do Brasil contratou cinco ônibus para fazer a retirada de brasileiros que estão na Faixa de Gaza, onde atualmente acontecem bombardeios entre Israel e o grupo terrorista Hamas. As autoridades ainda não divulgaram o dia e o horário da saída e disponibilizam o telefone + 972 (59) 205 5510 para turistas do Brasil interessados em deixar o país.

Ainda na manhã desta terça-feira (10), os primeiros brasileiros a serem retirados já começaram a se encaminhar para os pontos de encontro escolhidos pelas autoridades, sendo um deles em Jerusalém e o outro em Tel Aviv, as duas cidades com maior concentração de turistas do Brasil que estão em Israel.

"Com apoio do Itamaraty, os primeiros brasileiros a serem repatriados em decorrência do aumento das hostilidades israelo-palestinas começaram a se deslocar para os pontos de encontro designados em Jerusalém e em Tel Aviv", informou o Governo.

O plano foi organizado pelo Escritório de Representação do Brasil em Ramala, cidade situada no centro da Cisjordânia. A ideia das autoridades é retirar os brasileiros e levar para a embaixada do Brasil em Cairo, capital do Egito.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)