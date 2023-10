Brasileira que estava desaparecida em Israel é encontrada morta

A família da brasileira Bruna Valeanu informou ao portal G1 Nacional que a jovem foi encontrada morta em Israel. Bruna estava desaparecida desde o último sábado (7), quando integrantes do grupo terrorista Hamas invadiram e atacaram o terriório israelense. Civis, inclusive idosos e crianças, foram sequestrados ou mortos.

Bruna Valeanu estava festa rave Universo Paralello com amigos quando o ataque terrorista ocorreu. De acordo com a irmã mais velha da jovem, o Exército israelense comunicou ter encontrado o corpo da estudante brasileira. O enterro deve ocorrer nesta desta terça-feira (10), durante a noite.

Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte de um cidadão brasileiro: o gaúcho Ranani Nidejelski Glazer. "Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis", diz o comunicado do Itamaraty.

Uma outra brasileira, Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, segue desaparecida. Ela também estava no festival de música eletrônica Universo Paralello, a 5 km da Faixa de Gaza, no momento do ataque do grupo terrorista Hamas.