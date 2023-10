Jovem sequestrada pelo Hamas recebe mensagem de Israel no dia do aniversário; vídeo

O governo israelense publicou na página oficial no Twitter uma mensagem a uma das jovens sequestradas pelo grupo terrorista Hamas, no ataque do último sábado (07). "Esta linda mulher se chama Noa. Ela foi feita refém pelo Hamas durante um festival de música. Hoje é seu aniversário de 26 anos. Seus pais pedem que todos lhe desejemos um feliz aniversário, na esperança de que, talvez, de alguma forma, essas mensagens cheguem até ela. Por favor, compartilhem", diz a homenagem.

Noa e o namorado participavam do festival de música que era realizado no sul de Israel e que foi alvo dos terroristas. Vídeos compartilhados na internet mostram a jovem sendo levada de moto por homens do Hamas. Mais tarde, outra imagem da jovem em cativeiro começou a circular na web. O vídeo mostra Noa tomando água em um sofá.

Após o ataque ao território, Israel convocou 300 mil reservistas, um número sem precedentes na história do país, para uma ofensiva contra o grupo terrorista. O Hamas, por sua vez, ameaçou executar um civil refém para cada bombardeio em Gaza.