Chaminé que anunciará novo papa é instalada na Capela Sistina

A chaminé da Capela Sistina, um dos principais símbolos do processo para escolha do novo papa, começou a ser instalada. Na manhã desta sexta-feira, bombeiros foram vistos fazendo o procedimento, que marca o início dos preparativos para escolha do substituto do papa Francisco, que morreu no dia 21 de abril, decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) e de um quadro de insuficiência cardíaca.

Durante o Conclave para escolha do novo líder católico, é da chaminé que sairá a fumaça informando ao mundo o andamento da votação. Caso saia fumaça preta, significa que não houve consenso entre os 135 cardeais votantes. Se a fumaça for branca, o novo papa foi escolhido. A fumaça é gerada pela queima das cédulas de votação.

A reunião dos cardeais para eleger o novo pontífice, está marcado para começar na quarta-feira, 7 de maio. Por isso, a Capela Sistina está fechada para visitação, para dar início às preparações necessárias.