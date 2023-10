‘Não há justificativa para as atrocidades do Hamas’, diz secretário de Estado dos EUA

Em visita a Israel nesta quinta-feira (12), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, condenou os ataques do grupo terrorista Hamas contra o povo israelense, que resultou no sequestro e assassinato de crianças, idosos e mulheres. "Não há justificativa para as atrocidades do Hamas”, declarou o norte-americano, após se encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e outras autoridades do país.

Para ele, “a falha em condenar os atos de terrorismo não põe em risco apenas o povo de Israel, mas de todo o mundo”, afirmou, referindo-se aos cidadãos de 36 países que foram mortos ou estão desaparecidos depois dos atos terroristas. De acordo com informações oficiais do Ministério das Relações Exteriores, uma brasileira, Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, continua desaparecida. O Itamaraty também confirmou a morte de dois brasileiros: Bruna Valeanu e Ranani Nidejelski Glazer, ambos de 24 anos.

"Qualquer um que quer paz e justiça precisa condenar os atos de terror do Hamas”, enfatizou o secretário de Estado dos Estados Unidos.

Antony Blinken afirmou ainda que o grupo terrorista não representa o povo palestino “ou sua legítima aspiração de viver em igualdade de condições de segurança, liberdade, justiça, oportunidade e dignidade", declarou. "O Hamas só tem uma agenda, destruir Israel e assassinar judeus”, continuou.

O secretário de Estado lamentou a morte de civis, incluindo 25 americanos.