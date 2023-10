Vaticano se oferece para mediar conflito e classifica ataque do Hamas como desumano

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, afirmou que “a Santa Sé está pronta para qualquer mediação necessária” no conflito no Oriente Médio, entre Israel e o grupo Hamas. No sábado (7), homens do grupo terrorista invadiram o território israelense e mataram centenas de civis. Outros cidadãos, incluindo crianças e idosos, foram sequestrados pelos terroristas. Após o ataque, o papa Francisco pediu o fim da guerra e a libertação “imediata” dos reféns.

Parolin defende uma solução que permita “que palestinos e israelenses vivam lado a lado, em paz e segurança” e considera a criação de dois Estados como “a maior justiça possível na Terra Santa”. Ele observa que essa solução já é prevista pela comunidade internacional, mas não vem sendo tratada como algo viável por ambos os lados. "A Santa Sé está convencida do contrário e continua a apoiá-la”, declarou.

O cardeal também classificou como desumano o ataque do último sábado do grupo Hamas contra civis israelenses e afirmou que a Santa Sé expressa sua “total e firme condenação”. De acordo com Parolin, o Vaticano também está preocupado com os homens, mulheres, crianças e idosos que continuam sendo mantidos como reféns em Gaza. “Expressamos nossa proximidade com as famílias afetadas, a grande maioria das quais é judia, e oramos por elas, por aqueles que ainda estão em choque e pelos feridos”, declarou.

Para o religioso, a violência não pode ser a solução. “O atacado tem o direito de se defender, mas a autodefesa também deve respeitar o parâmetro da proporcionalidade”, avalia. “Se houver (diálogo), e esperemos que haja, ele deve ser buscado imediatamente e sem demora. Isso é para evitar mais derramamento de sangue, como está acontecendo em Gaza, onde há muitas vítimas civis inocentes como resultado dos ataques do exército israelense”, declarou o cardeal.