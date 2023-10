Hamas pede que moradores de Gaza não saiam da cidade

Após o Exército israelense emitir um aviso pedindo que os moradores da Faixa de Gaza deixem suas residências em até 24 horas, o Hamas orientou que os palestinos permaneçam em suas casas. A informação é da AP.

Israel justificou a evacuação afirmando que ela é “para a própria segurança” dos habitantes da região. Contudo, combatentes do Hamas alegam que, se realizada, a evacuação de civis deixaria o grupo exposto para ataques realizados por terra.

Jonathan Conricus, porta-voz das Forças de Israel, foi quem pediu para que os moradores de Gaza deixem a cidade. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele recomendou que as pessoas só voltem à Cidade de Gaza quando forem orientadas pelos israelenses. “O Hamas está escondido em Gaza dentro de túneis, casas e prédios habitados por inocentes. Para a sua própria segurança e segurança da sua família, distanciem-se do Hamas. Eles estão te usando como escudo”, disse o militar.

Também de acordo com Conricus, os moradores de Gaza não devem se aproximar da fronteira com Israel.

ONU DIZ QUE É “IMPOSSÍVEL”

Em resposta, o porta-voz da ONU (Organização das Nações Unidas), Stephane Dujarric, disse ser “impossível” os palestinos se moverem para o sul em 24 horas “sem consequências humanitárias devastadoras”. O período termina nesta sexta-feira (13) por volta das 18 horas de Brasília.



Dujarric disse no comunicado que Israel pediu para cerca de 1,1 milhão de pessoas migrarem para o sul. O número considera toda a população da região norte da Faixa de Gaza e não apenas da Cidade de Gaza, como pediram as Forças israelenses.

A Cidade de Gaza tem 677 mil habitantes. O porta-voz da ONU afirmou que a ordem de retirada também se aplica a todos os funcionários da organização e às pessoas abrigadas em instalações humanitárias