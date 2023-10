Quarto voo da FAB decola de Tel Aviv com mais de 200 brasileiros que estavam em Israel

Uma nova aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), no modelo KC-30, decolou de Tel Aviv, em Israel, às 12h45 desta sexta-feira (13), no horário de Brasília. O avião está sendo usado na Operação Voltando em Paz, do governo federal, que resgata brasileiros que estavam no Oriente Médio, próximos a onde ocorrem os confrontos entre Israel e o grupo palestino Hamas. As informações sobre a aeronave foram enviadas pela própria FAB, em um grupo com a imprensa.

Segundo a organização, 207 brasileiros estão embarcados, além de quatros pets, sendo dois cães e dois gatos, que foram resgatados. A previsão de pouso é de 1h deste sábado (14), no Rio de Janeiro. No sétimo dia, o conflito entre o grupo Hamas e Israel já deixou mais de três mil mortos, inclusive três brasileiros.

Evacuação

O prazo para evacuação da Cidade de Gaza se encerra às 18h desta sexta-feira, no horário de Brasília, após o Exército de Israel ter dado um limite de 24 horas para que civis deixassem o local, que fica norte da faixa, em direção ao sul.

Segundo um porta-voz do Exército, a "evacuação é para a própria segurança" dos habitantes da Faixa de Gaza, que só devem voltar à Cidade quando o governo israelense permitir. Palestinos temem que a ordem seja um indicativo de que o Exército israelense entre por terra em Gaza.

Repatriação

Até o momento, todos os brasileiros repatriados estavam em Israel. Segundo o Itamaraty, os brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

O governo negocia com o Egito a formação de um corredor humanitário para retirar, da Faixa de Gaza, 22 brasileiros. Parte deles estava em um abrigo montado em uma escola católica da região.

Controlada pelo Hamas, a Faixa de Gaza é alvo de bombardeios feitos por Israel desde o último sábado (7). A ofensiva israelense é uma resposta ao ataque-surpresa feito pelo Hamas a território de Israel.