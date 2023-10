Brasil facilita entrada de cães e gatos de cidadãos repatriados vindos de Israel; entenda

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou que irá facilitar a entrada no território nacional de cães e gatos de estimação dos brasileiros repatriados e refugiados da guerra em Israel. A medida também foi adotada para cidadãos vindo do conflito armado entre Rússia e Ucrânia.

A decisão dispensa a apresentação de Certificado Veterinário Internacional (CVI) emitido nos países de origem desses animais e a apresentação de atestado de vacinação ou qualquer outra certificação sanitária no momento do ingresso no país. Segundo o Mapa, a medida pretende facilitar o retorno dos brasileiros e estrangeiros que estão sendo evacuados de Israel, em meio ao conflito com o Hamas.

No momento da chegada, os passageiros serão orientados pela Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) quanto aos procedimentos sanitários internos a serem adotados em relação aos animais.

Decisão emergencial para brasileiros repatriados e refugiados

O Governo Federal tem tomado diversas medidas para auxiliar os cidadãos brasileiros em território israelense. Uma das iniciativas foi o envio de aeronaves da Força Aérea Brasileira para resgatar brasileiros nas zonas afetadas. O primeiro avião da Operação Voltando em Paz aterrissou nesta semana, com 211 brasileiros

O segundo voo da FAB chegou ao Brasil na madrugada de quinta-feira com 214 cidadãos e quatro animais de estimação, sendo eles três gatos e um cachorro.

O Mapa adotou a medida emergencial para permitir que os tutores de cães e gatos repatriados possam trazê-los sem tanta burocracia. De acordo com o coordenador geral de trânsito, quarentena e certificação animal do Departamento de Saúde Animal do Mapa, Bruno Cotta, a medida que facilita a entrada de pets está em vigor desde a última segunda-feira (9).

“Acompanhamos os noticiários durante todo o final da semana anterior e decidimos implantar esta medida, em caráter emergencial, já no começo da semana, por entendermos ser o mais justo diante do drama que aquelas pessoas já estavam vivendo. Vimos que seria imprescindível tal ação, que não acarreta risco sanitário ao Brasil, para que estas pessoas não tivessem mais esse tipo de preocupação”, explicou. A medida será mantida enquanto durar o estado de repatriação.

Medida é válida apenas para passageiros vindos das zonas de conflitos

A alteração nas regras de entrada de animais de estimação no Brasil vale apenas para os casos em decorrência dos conflitos armados em Israel, ou seja, para o ingresso de cães e gatos de cidadãos brasileiros repatriados ou estrangeiros refugiados, sejam em voos de ajuda humanitária, militares, cargueiros fretados ou em voos comerciais.

“Os passageiros de voos oriundos de países em situação normal, devem seguir as regras estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, como a apresentação do Certificado Veterinário Internacional (CVI) ou Passaporte (reconhecido pelo MAPA) emitido por Autoridade Veterinária do país de origem, atendendo aos requisitos sanitários do Brasil, além de outras normas que podem ser coletadas diretamente no site da pasta”, concluiu Bruno Cotta. Os passaportes oficiais para animais de estimação são aceitos apenas de países que aceitam reciprocamente o Passaporte Brasileiro de Animais de Estimação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)