Itamaraty confirma a morte de mais uma brasileira após ataques do Hamas a Israel

O Ministério das Relações Exteriores confirmou, na manhã desta sexta-feira (13), que a brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, morreu após o ataque do Hamas ao território israelense no último sábado (7). Ela era a única cidadã do Brasil que estava desaparecida, conforme as informações oficiais. Com isso, chega a três o número de brasileiros mortos no ataque terrorista a Israel.

"O Governo brasileiro lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, terceira vítima fatal brasileira dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o Governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil", diz a nota divulgada pelo Itamaraty.

Além de Karla, também morreram nos ataques do grupo terrorista Hamas o gaúcho Ranani Nidejelski Glazer e a carioca Bruna Valeanu, ambos de 24 anos. Todos os brasileiros mortos tinham também cidadania israelense. Os três estavam na festa rave Universo Paralello, que foi alvo dos homens do Hamas e onde foram 260 pessoas foram assassinadas, segundo o governo israelense.

Karla Stelzer Mendes morava em Israel com o namorado, que também morreu no ataque. Os dois estavam juntos há seis anos. A brasileira tinha um filho de 19 anos, que está servindo ao Exército israelense.