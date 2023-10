Mais 69 brasileiros resgatados de Israel chegam ao Brasil em avião da FAB

Outro grupo de brasileiros resgatados do território de Israel - que enfrenta uma guerra contra o grupo terrorista Hamas - chegou ao Brasil. A terceira aeronave empregada na Operação Voltando em Paz, que tem como objetivo a repatriação de cidadãos do país que tentam fugir da zona de conflito no Orienta Médio, pousou em Recife, capital de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (13), segundo a Força Aérea Brasileira (FAB).

Agora, a aeronave segue para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A previsão é que o avião, um KC-390 Millennium, chegue ao seu destino por volta das 11 horas.

Outro avião disponibilizado para a operação – o quarto desde terça-feira -, decolou em direção a Israel na manhã desta sexta. A aeronave aguardava em Roma autorização para seguir viagem até Tel Aviv.