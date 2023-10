Entenda como surgiu o grupo Hamas e o que ele defende

O Hamas, cujo nome significa "Movimento de Resistência Islâmica" em árabe, é uma organização palestina que consiste em três componentes distintos: uma ala filantrópica, um braço político e um braço armado. Sua origem remonta a 1987, durante a 1ª Intifada, que foi um dos levantes palestinos contra a ocupação israelense.

Em 2006, o Hamas venceu as eleições legislativas da Autoridade Nacional Palestina (ANP), derrotando o Fatah e conquistando o direito de formar o novo governo. No entanto, isso levou a conflitos entre os dois partidos, com o Hamas expulsando o Fatah da Faixa de Gaza. Em resposta, o Fatah rejeitou o governo de unidade e manteve o controle da ANP, com uma administração voltada para as áreas da Cisjordânia.

De acordo com o cientista político Leonardo Paz, o Hamas não reconhece o Estado de Israel e luta pela independência de um Estado Palestino. Ele diz que Israel argumenta que o território é seu e não pode conceder soberania a um Estado palestino devido às preocupações com a segurança, temendo que esse Estado possa ser usado como base para ataques contra Israel.