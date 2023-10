Israel x Hamas: Civis de Gaza devem sair da região em até 24 horas, alertam militares israelenses

Forças de Defesa de Israel emitiram um comunicado, na noite desta quinta-feira (12), pedindo que os moradores da Cidade de Gaza saiam de suas casas em direção ao sul da região em até 24 horas. No documento, os militares israelenses alegam que a medida é necessária para a segurança da população. “A organização terrorista Hamas travou uma guerra contra o Estado de Israel e a Cidade de Gaza é uma área onde operações militares acontecem. Essa evacuação é para a sua própria segurança”.

Conforme divulgado pelas forças de defesa israelense, os moradores poderão retornar para a cidade de Gaza quando outro pronunciamento permitir que isso seja feito. “Não se aproxime da área da cerca de segurança com o Estado de Israel”, alerta.

Israel afirma ainda que os terroristas do Hamas estão escondidos na Cidade de Gaza, “dentro de túneis que ficam abaixo de casas e dentro de prédios lotados de cidadãos inocentes”.

“Cidadãos da Cidade de Gaza, evacue para o sul para a sua própria segurança e a segurança de seus familiares, e se distancie dos terroristas do Hamas, que estão te usando como um escudo humano. Nos próximos dias, as Forças de Defesa de Israel continuarão com operações significativas na Cidade de Gaza, com esforços extensivos para evitar ferir civis”, finaliza o comunicado.

Para palestinos, a ordem indica que o exército israelense deve entrar em Gaza por terra. A medida seria uma resposta ao ataque do Hamas em território israelense no último sábado, quando homens armados mataram 1.200 pessoas e fizeram cerca de 150 reféns, incluindo crianças, idosos e mulheres.

O Exército de Israel explicou que o alerta é apenas para a Cidade de Gaza, onde vivem aproximadamente 677 mil habitantes. Ainda de acordo com as forças do país, nos próximos dias, as operações na Cidade de Gaza serão "significativas" e moradores da região não devem se aproximar ou tentar ultrapassar a fronteira.

O aviso foi divulgado pouco antes da meia-noite no horário local, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Isso significa que as 24 horas terminam por volta das 18 horas desta sexta-feira (13), no horário de Brasília.