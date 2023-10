Israel x Hamas: Mais de 200 brasileiros resgatados em avião da FAB desembarcam em Brasília

Já está no Brasil o primeiro grupo de cidadãos do país que estavam em Israel e foram resgatados pelo governo brasileiro. Após um voo de quase 14 horas, o avião KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB), que decolou do aeroporto de Tel Aviv com 211 passageiros, pousou na madrugada desta quarta-feira (11), no Aeroporto de Brasília.

Inicialmente, o governo está priorizando famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência ou enfermos. Para retornar ao país, os brasileiros que querem deixar Israel precisam preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

Outros quatro voos de resgate de brasileiros estão programados para sair da região de conflito até o próximo sábado (14), de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

O segundo grupo de brasileiros deve desembarcar ainda nesta quarta-feira, por volta das 23 horas, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Eles também estão viajando em um avião KC-30. Na quinta-feira (12), um avião KC-390, com até 60 passageiros, sairá de Tel Aviv. Após paradas em Lisboa (Portugal), na Ilha do Sal (Cabo Verde) e no Recife, deve pousar às 11h de sexta (13) em Guarulhos (SP).

Outros dois voos com aeronaves KC-30, com até 210 passageiros, estão programados para chegar às 23h de sexta-feira (13) e de sábado (14), no Rio de Janeiro.

Ainda não há confirmação sobre voos de resgate de brasileiros que estão em território palestino, em razão das dificuldades logísticas e de segurança. De acordo com o Itamaraty, o governo brasileiro alugou um ônibus para retirar 26 cidadãos que estão na Faixa de Gaza e agora aguarda uma autorização do Egito para conduzir a operação.