Brasil facilitará a entrada de cães e gatos de brasileiros repatriados; entenda

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) vai facilitar a entrada no Brasil de cães e gatos nos aviões que trazem brasileiros repatriados e estrangeiros refugiados de Israel. Pois será dispensada a apresentação de Certificado Veterinário Internacional (CVI) emitido ou endossado pelas autoridades dos países de origem desses animais, além do atestado de vacinação ou qualquer outra certificação sanitária.

Ao ingressar no Brasil, os passageiros dos voos da Força Aérea Brasileira (FAB) serão orientados pela Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) quanto aos procedimentos sanitários internos a serem adotados em relação aos animais.

“Esclarecemos que, neste momento, nenhum cachorro ou gato será impedido de entrar no Brasil por falta de documentação. Entendemos a situação, e os médicos veterinários atuantes no Vigiagro acompanharão os casos para liberação de entrada no país”, disse o diretor do Departamento de Serviços Técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária, José Luis Vargas.

Para cães e gatos de repatriados e refugiados que forem se dirigir para outros países, o trânsito de passagem pelo Brasil também será liberado, sem exigência de documentação sanitária.

O Mapa alerta que a medida vale apenas para os casos em decorrência dos conflitos armados em Israel.