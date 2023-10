Primeiro voo de resgate da FAB com brasileiros de Israel chega a Brasília na quarta-feira (11)

Nesta terça-feira (10) ocorreu o primeiro voo de resgate da Força Aérea Brasileira (FAB) que trouxe brasileiros das áreas de conflito em Israel. A aeronave KC-30, com 211 passageiros a bordo, decolou do aeroporto internacional de Tel Aviv às 20h12 no horário local (14h12 no horário de Brasília), conforme informou o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Em um trajeto sem escalas, o avião está programado para pousar em Brasília às 4h da madrugada desta quarta-feira (11). Vale ressaltar que a lista de passageiros não foi divulgada por questões de segurança.

VEJA MAIS

De acordo com o Itamaraty, estão planejados mais cinco voos de resgate até o próximo domingo (15). A operação visa trazer de volta ao Brasil os brasileiros que estavam em áreas de conflito em Israel.