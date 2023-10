Israel sofre ataque de foguetes disparados do sul do Líbano

Três rajadas de foguetes foram lançadas do sul da área de Qlayleh, no Líbano, em direção ao norte de Naqoura, em Israel, nesta terça-feira (10), indicou a Agência Nacional de Informação (ANI). Como resposta, o exército israelense bombardeou a região fronteiriça, segundo uma fonte militar. Até o momento1.700 pessoas, entre palestinos e israelenses, morreram no confronto violento entre o Hamas e Israel, que perdura pelo 4º dia consecutivo.

O Líbano já estava apreensivo depois que seis combatentes morreram ao longo da fronteira na segunda-feira (9), sendo três membros do Hezbollah (grupo radical islâmico xiita), dois militantes palestinos e um oficial israelense.

A força de paz interina das Nações Unidas no sul, a Unifil, disse que estava verificando relatos de foguetes sendo disparados em Israel.

O Hezbollah demostrou apoio aos palestinos, dizendo que seu arsenal militar também está com eles. No domingo (8), o grupo radical disparou contra três posições israelenses nas disputadas fazendas de Shebaa, ao longo da fronteira, e atacou também mais dois postos militares em Israel na segunda-feira (9).

Mas a facção, que possui um forte armamento militar, até o momento não abriu uma segunda frente importante contra Israel.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)