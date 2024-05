Ministro da Espanha acusa Milei de usar drogas; argentino retruca e critica premiê

Após o ministro espanhol dos Transportes, Óscar Puente, sugerir que o presidente da Argentina, Javier Milei, é usuário de drogas, Madri e Buenos Aires voltaram a trocar farpas neste sábado (4). Durante um painel de discussão em Salamanca nesta sexta-feira (3), Puente sugeriu que Milei ingeriu "substâncias" durante a campanha eleitoral em 2023.

Com a fala, o gabinete do presidente emitiu uma declaração neste sábado, condenando os comentários e atacando o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. O argentino acusou Sánchez de "colocar em risco as mulheres espanholas ao permitir a imigração ilegal", prejudicar a integridade da Espanha ao fazer acordos com separatistas e disse que suas políticas trouxeram "morte e pobreza".

Isso provocou uma resposta do Ministério de Relações Exteriores da Espanha, que afirmou que os termos usados no comunicado argentino "não correspondem às relações entre dois países e povos irmãos".

As relações entre a Argentina e a Espanha esfriaram significativamente após a eleição de Milei, um populista de direita que assumiu o poder em dezembro. O país espanhol, por sua vez, é governado por uma coalizão de esquerda liderada pelo Partido Socialista de Sánchez. Milei foi publicamente apoiado pelo partido espanhol anti-imigração de extrema-direita Vox.