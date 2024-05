Rússia emite mandado de busca contra o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky

O Ministério do Interior da Rússia informou neste sábado (04.05) que o país emitiu um mandado de busca contra o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Conforme o breve texto publicado no site do Ministério, Zelensky é procurado "ao abrigo de um artigo do código penal". O governo russo não tornou pública a razão do mandado ou deu detalhes sobre a natureza das acusações.

Os dois países estão em guerra há mais de dois anos, desde que forças russas invadiram o território ucraniano, em fevereiro de 2022. Na ocasião, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o objetivo da ofensiva contra os ucranianos era defender um povo submetido a oito anos de "genocídio pelo regime de Kiev". Argumentou ainda que a operação buscava "a desmilitarização e a desnazificação" da Ucrânia.

Além de Zelensky, autoridades russas têm como alvos outras personalidades do país ou estrangeiras, especialmente ucranianos. O nome da primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, foi acrescentado à lista em fevereiro, juntamente com os de outros funcionários dos países bálticos.