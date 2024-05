Nos EUA, aérea vai oferecer voos por cerca de R$ 30 mil para cães viajarem com donos nas cabines

A partir de maio, cães e donos poderão viajar de avião juntos, na mesma cabine, nos Estados Unidos. Uma nova companhia aérea, a Bark Air, promete oferecer uma experiência premium focada no transporte de cachorros em jatos privados. A empresa é especializada em produtos para cachorros, que fechou uma parceria com uma companhia de fretamento de jatos.

Os primeiros voos partem em 23 de maio, saindo de Nova York com destino a Los Angeles e Londres, na Inglaterra, e as passagens já estão sendo vendidas a partir de US$ 6 mil (cerca de R$ 30 mil). O valor inclui um cachorro e um acompanhante.

Atualmente, os animais são colocados em caixas transportadoras e, muitas vezes, não podem acompanhar o responsável na cabine, sendo levados para o porão da aeronave. No Brasil, esse tipo de transporte resultou na morte de um cão da raça Golden Retriever, o Joca, em abril, após a Gol Linhas Aéreas ter enviado o pet para um local que não era seu destino, aumentando a duração de sua viagem e provocando sua morte.

Os primeiros aviões que irão operar na companhia têm capacidade para acomodar 14 pessoas, mas a Bark Air vai limitar até 10 passageiros por voo, pensando em proporcionar mais espaço para os cães que irão viajar.

Os cães não vão ficar dentro de mochilas ou caixas, muito menos posicionados abaixo do banco à frente do seu dono. A empresa permitirá que os animais se sentem em qualquer local dentro da aeronave, incluindo o colo do tutor.

Petistos e 'champagne' de cachorro

Outra promessa da Bark Air é servir aos cães um "champanhe", que, na verdade, não passa de caldo de frango. Outras comidas e petiscos estarão disponíveis, além de serviços de limpeza para os dejetos dos filhotes.

Para minimizar o estresse e desconforto dos cães, a companhia diz que irá fazer uma preparação com "feromônios calmantes, música e cores", mas não detalhou como será esse processo.

Também estarão disponíveis guloseimas com efeito relaxante, protetores de ouvido com cancelamento de ruído e ainda "jaquetas calmantes", que, segundo a companhia, devem passar a sensação de acolhimento aos animais.