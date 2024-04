VÍDEO: Cachorro morre após ser enviado em voo errado de companhia aérea

Um cachorro de 4 anos foi encontrado morto após ser embarcado em um voo errado da companhia aérea Gol nessa segunda-feira (22/4). O animal, da raça Golden Retriever, chamado Joca, teria que ser enviado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para o Aeroporto Municipal de Sinop, no Mato Grosso. No entanto, seu destino acabou sendo o município de Fortaleza, no Ceará, a mais de 2 mil quilômetros de distância.

Assista ao vídeo:

O tutor dele, João Fantazzini, tomou conhecimento do erro da companhia aérea Gol somente quando desembarcou em Mato Grosso. Ao ser avisado do equívoco, o dono do animal decidiu retornar para Guarulhos para reencontrar o pet em São Paulo.

Nas redes sociais, os tutores de Joca, que consideravam o cachorro como integrante da família, responsabilizam a Gol pela morte do animal.

“Eles deixaram o cachorro no sol na pista dentro da caixa. Nosso Joca chegou em SP e deram a notícia que ele estava morto”, disse Giovanna Fantazzini. “Acabou com a nossa família, ele era nossa família! Nada vai trazer o nosso Joca de volta!”.

A família divulgou ainda um vídeo em que o cachorro aparece já sem vida dentro da caixa de transporte no aeroporto. "Ele ficou dentro da caixa no sol de 40 graus e ainda voltou para Guarulhos. Um voo de 2 [horas] se tornou 10 horas para ele", escreveu o homem na legenda do vídeo.

O que diz a empresa aérea sobre a morte do cachorro

Em nota ao Metrópoles, a empresa aérea informou que a morte do animal foi uma surpresa quando o avião pousou em Guarulhos.

“A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU). Neste período, foram enviados para o tutor registros do Joca sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal”, diz a nota.

A Gol afirma que “lamenta profundamente” a morte de Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A companhia aérea admite que ocorreu uma falha operacional que fez com que o cachorro fosse embarcado no voo errado. A Gol disse ainda os detalhes do caso estão sendo apurados com “prioridade total”.

“Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação”, termina a nota da empresa.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)