Cachorro mais alto do mundo morre aos 3 anos

Zeus, detentor do título de “cachorro macho mais alto do mundo”, morreu na última terça-feira (12/9). Diagnosticado com câncer ósseo no final de agosto, o dogue alemão de três anos e 1,05 metro passou por uma cirurgia para remover a pata dianteira direita. Ele contraiu pneumonia no pós-operatório e não resistiu.

Em entrevista ao Guinness World Records, a tutora Brittany Davis disse que Zeus morreu em seu colo, recebendo carinho da família.

"[Recebeu] coçadinhas nas orelhas e beijos até o fim”, disse ela.

Zeus morreu nos braços da tutora recebendo carinho (Guiness Book/Reprodução)

A tutora aproveitou o momento para elogiar os esforços do oncologista e da equipe responsável pela cirurgia, que fizeram “de tudo” para salvar o cão.

"Zeus era um cachorro verdadeiramente especial. Ele era gentil, amoroso e muito teimoso, mas sempre feliz”, relembra Brittany.

Zeus era reconhecido pelo Guinness World Records como o cachorro macho mais alto do mundo desde março de 2022. O peludo morava com a tutora na cidade de Bedford, nos Estados Unidos, e completaria quatro anos em novembro.

Zeus foi um presente do irmão de Brittany para ela. O animal chegou ao novo lar com 8 semanas de idade e logo se tornou uma parte importante da família. Ele era tão alto que precisava beber água na pia da cozinha. Além disso, o cão era capaz de roubar comida das bancadas.