Israel suspende transmissão do canal de televisão da rede Al-Jazeera no país

O canal televisivo da rede de notícias Al Jazeera não está mais acessível em Israel. Segundo a agência de notícias AFP, a transmissão foi interrompida neste domingo (05.05) após a decisão do governo israelense de "fechar" o canal do Catar no país e apreender o seu equipamento.

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu chegou a anunciar que as operações da Al Jazeera, sediada no Catar, seriam encerradas no território israelense. A decisão ocorre cerca de um mês depois de Netanyahu ter prometido encerrar o canal, após a aprovação de uma lei que permite a proibição de redes estrangeiras que forem consideradas uma ameaça à segurança nacional.

“O governo liderado por mim decidiu por unanimidade: o canal de incitamento Al Jazeera será fechado em Israel”, anunciou o primeiro-ministro, em uma rede social.

Os canais árabe e inglês da Al Jazeera exibem uma mensagem sobre fundo preto que diz: "De acordo com a decisão do governo, a transmissão do canal Al Jazeera foi suspensa em Israel".

Segundo a AFP, os sites do canal permaneceram acessíveis através da rede móvel israelense.

Chefe da Al Jazeera em Israel e nos territórios palestinos, Walid Omary disse que a decisão do governo israelense é “perigosa” e motivada mais por questões políticas do que profissionais. Segundo ele, a equipe jurídica da rede de notícias prepara uma resposta contra a decisão, que deve ser apresentada em um possível recurso judicial.