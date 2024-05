Putin ordena exercícios nucleares com tropas mobilizadas perto da Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a realização "em um futuro próximo" de exercícios nucleares com a participação de tropas mobilizadas perto da Ucrânia, em resposta às "ameaças" dos líderes ocidentais contra Moscou, anunciou nesta segunda-feira (06.05) o Ministério da Defesa.

"Durante o exercício, várias medidas serão adotadas para o treinamento da preparação e uso de armas nucleares não estratégicas", afirmou o ministério em um comunicado publicado no Telegram.

A nota acrescenta que a medida foi tomada "por instrução do comandante-em-chefe supremo das Forças Armadas da Federação Russa", Vladimir Putin.

O treinamento pretende "manter a preparação" do Exército, após as "declarações provocativas e ameaças de algumas autoridades ocidentais contra a Rússia", afirmou o ministério.

Os exercícios incluirão a Aeronáutica, a Marinha e as Forças do Distrito Militar do Sul, que têm sede muito perto da Ucrânia e abrangem as regiões ucranianas que Moscou alega ter anexado.

A data e o local dos exercícios não foram revelados.

Em outubro do ano passado, a Rússia anunciou que Putin supervisionou lançamentos de mísseis balísticos durante manobras militares que pretendiam simular um "ataque nuclear em larga escala" por parte de Moscou.