Rússia prende suspeitos do ataque a Moscou; Sobe para 155 o número de mortos

O governo Russo confirmou, neste sábado (23), a prisão de 11 suspeitos no ataque a Moscou. Quatro deles são suspeitos de serem os atiradores. O número de mortos subiu para 115. O atentado ocorreu na casa de shows Crocus City Hall, na noite de sexta-feira (22), sendo o mais devastador dos últimos 20 anos na Rússia. É reivindicado por um braço do grupo terrorista Estado Islâmico. Autoridades russas relataram que pelo menos cinco homens armados invadiram o local enquanto a banda Picnic se preparava para se apresentar.

O Kremlin informou que o chefe do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) relatou ao presidente Vladimir Putin que quatro dos terroristas foram detidos, enquanto os outros sete estavam envolvidos no planejamento do ataque. Segundo o FSB, os suspeitos estavam em direção à fronteira com a Ucrânia e tinham contatos no país vizinho. Até o momento, o governo ucraniano não se pronunciou sobre o atentado reivindicado pelo Estado Islâmico.

Na manhã deste sábado, agentes continuavam em busca de cúmplices, conforme anunciado pelo Kremlin, que prometeu perseguir todos os envolvidos no atentado. O parlamentar russo Alexander Khinshtein, aliado de Putin, afirmou que os responsáveis pelo ataque foram detidos após uma perseguição na região de Bryansk, a cerca de 350 km do local do atentado.

Khinshtein explicou que a perseguição começou depois que o motorista de um carro se recusou a parar. Durante a perseguição, tiros foram disparados, resultando no capotamento do veículo. Um terrorista foi detido no local, enquanto os demais fugiram para a floresta. Outro suspeito foi encontrado e detido, e as buscas continuam por outros dois que escaparam. Dentro do veículo dos suspeitos, autoridades encontraram armas e passaportes do Tadjiquistão.