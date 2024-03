Ataque próximo a Moscou, Rússia, deixa mais de 40 mortos e cerca de 100 feridos; veja

Cerca de 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em ataque a um centro comercial de Krasnogorsk, próximo a Moscou, na Rússia. Um grupo de aproximadamente cinco homens, com roupas camufladas, invadiu a casa de shows Crocus City Hall e atirou contra as pessoas nesta sexta-feira, 22. Um incêndio também foi provocado. As informações são das agências de notícias TASS e RIA Novosti.

Segundo indicações preliminares, as vítimas do ataque estão sendo resgatadas pelo terraço do local. O incêndio teria sido ocasionado por explosivos, conforme relatos. O número de mortos e feridos divulgado pelo Serviço Federal de Segurança (FSB) ainda não é exato.

Os bombeiros auxiliaram no resgate de cerca de 100 pessoas e ainda continuam ajudando no local. Mais de 50 ambulâncias foram enviadas a Krasnosgorsk. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, classificou o ocorrido como uma “tragédia terrível”. “Minhas condolências aos entes queridos das vítimas. Dei ordens para providenciar toda assistência necessária a todos que sofreram com o incidente”, falou. Sobyanin cancelou todos os compromissos desse final de semana.

Não há indicativos de que a Ucrânia esteja envolvida na ação, segundo a BBC. A Casa Branca disse ao veículo de comunicação que “não há indicação dessa vez”. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que estão trabalhando para conseguir mais informações sobre o ataque.

De acordo com a TASS, um helicóptero foi enviado para auxiliar na contenção do fogo. Algumas pessoas continuam dentro do prédio. Estima-se que por volta de 6.200 espectadores estavam no local no momento do ataque, esperando o show da banda de rock russa Picnic.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)

VEJA MAIS