Putin faz novo alerta e diz que Rússia está pronta para uma guerra nuclear

O presidente russo Vladimir Putin fez um novo alerta, nesta quarta-feira (13), sobre a possibilidade de uma guerra nuclear. Segundo o líder do Kremlin, o país está tecnicamente pronto para o conflito caso os Estados Unidos interfiram na guerra contra a Ucrânia com o envio de tropas para a região.

“Do ponto de vista técnico-militar, estamos, é claro, prontos”, disse o presidente, de 71 anos, à televisão Rossiya-1 e à agência de notícias RIA, em resposta a uma questão sobre se o país estava realmente pronto para uma guerra nuclear.

Putin afirmou que é entendido como interferência o envio de tropas americanas para território russo ou para a Ucrânia. “[Nos EUA] há especialistas suficientes no campo das relações russo-americanas e no campo da restrição estratégica”, disse Putin, o decisor final na maior potência nuclear do mundo.

“Portanto, não creio que aqui tudo esteja precipitado [sobre um confronto nuclear], mas estamos prontos para isso”, reforçou o presidente ao avaliar que o atual cenário de guerra não vê necessidade de uso de armas nucleares na Ucrânia.

O alerta nuclear de Putin veio acompanhado de outra oferta para conversações sobre a Ucrânia como parte de uma nova demarcação da segurança europeia pós-Guerra Fria.

Os EUA, por outro lado, dizem que Putin não está pronto para negociações sérias sobre a Ucrânia.